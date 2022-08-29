Çin’in dev teknoloji şirketleri zorda. Bir zamanların yükselen yıldızlarından şimdilerde üst üste en kötü ikinci çeyrek bilançoları geliyor.

Çin ikinci çeyrekte sadece yüzde 0,4 oranında büyüyebildi. Ülkenin bir türlü çıkış yolu bulamadığı sıkı koronavirüs tedbirleri, teknoloji ve oyun sektörlerindeki yeni düzenlemeler ve son zamanlarda etkisini arttıran enerji krizi dev şirketleri zorluyor.

Dev şirketlerin gelirlerinde sert düşüş

Çinli sosyal medya devi Tencent tarihinde ilk kez satışlarında azalma açıkladı. Firmanın çevrimiçi reklam gelirlerinde de sert düşüş yaşandı.

E-Ticaret firması Alibaba gelirlerinde ilk kez sabit büyüme duyurdu. Yerli otomobil üreticileri de ikinci çeyrekte umduklarını bulamadı.Elektrikli araç üreticisi Xpeng beklentilerin üzerinde zarar açıkladı.

Bu dört şirketin piyasa değeri 770 milyar doların üzerinde. Bu değer birçok ülkenin gayri safi milli hasılasını da geçiyor.

Çin’de yılın ikinci yarısındaki ekonomik performans merakla takip edilecek. Ekonomik büyümenin lokomotifi olan dev teknoloji şirketlerinin bu dönem açıklayacakları bilançolar Çin ekonomisinin geleceği için de yol gösterici olacak.