Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Aftonbladet 07.06.2025 11:57

İsveç'te çocuklarının dişlerini fırçalamayan ebeveynlere hapis cezası verildi

İsveç’te yaşanan sıra dışı ve aynı zamanda dikkat çekici bir olay dünya basınında geniş yankı buldu. Ülkede bir mahkeme, çocuklarının diş sağlığını ihmal eden ebeveynlere 8 ay hapis cezası verdi. Karar, Aftonbladet haber portalı tarafından duyuruldu.

İsveç'te çocuklarının dişlerini fırçalamayan ebeveynlere hapis cezası verildi

Olay, İsveç’in batısındaki Boras kentinde meydana geldi.

Bir ailenin çocuklarını rutin diş hekimi kontrolüne götürmesi sırasında çocukların dişlerinde ileri derecede çürükler tespit edildi.

Diş hekiminin ifadesine göre bazı dişler o kadar kötü durumdaydı ki çekilmek zorunda kalındı.

Ebeveynler, mahkeme sürecinde suçlarını kabul etmedi. Ancak mahkeme, tıbbi kanıtlar ve uzman görüşlerine dayanarak ebeveynleri çocuklarına karşı ağır ihmalkarlık suçundan suçlu buldu ve her iki ebeveyne 8 ay hapis cezası verdi.

Yargıçlar, çocukların sağlığının ciddi şekilde zarar gördüğünü ve ebeveynlerin bu duruma kayıtsız kaldığını vurguladı.

Tartışma yaratan karar

Karar, ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Bazı kesimler mahkemenin kararını ağır bulurken, uzmanlar ve sosyal hizmet temsilcileri, çocukların sağlığı ve güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini ve bu tür durumlarda sert önlemler alınmasının gerekli olduğunu savundu.

İsveç’te diş sağlığı tarihçesi

İsveç’te diş sağlığı sorunlarının kökeni uzun yıllar öncesine dayanıyor.

Göteborg Üniversitesi Diş Hekimliği Enstitüsü ile Västergötland Müzesi uzmanları tarafından yapılan bir araştırmada, Viking döneminde yaşamış 171 kişiye ait kalıntılar incelendi.

Toplam 3.293 diş üzerinde yapılan analizde, dişlerin yaklaşık yarısında çürük tespit edildi.

Varnham bölgesinde yaşamış yetişkin Vikinglerin yüzde 13’ünün kök çürüğü gibi ciddi diş sorunları yaşadığı belirlendi.

İncelenen kişiler arasında diş kaybı da oldukça yaygındı. Özellikle ileri yaşlardaki bireylerde dişsizlik oranı daha yüksekti.

Carolyn Bertilsson gibi araştırmacılar, Vikingler döneminde bile insanların diş hijyenine önem verdiğini ve özel yöntemlerle ağızlarını temizlediklerini ortaya koydu.

Modern diş fırçaları olmasa da kendi geliştirdikleri araçlarla temizlik yaptıkları, enfekte dişleri çekerek ağrıyı hafifletmeye çalıştıkları belirtildi.

ETİKETLER
İsveç Ağız ve Diş Bakımı
Sıradaki Haber
ABD Yüksek Mahkemesi, DOGE'nin sosyal güvenlik bilgilerine erişebileceğine hükmetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
Katil İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldü
12:58
Diyarbakır'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi
12:52
5 ayda havayolunu kullanan yolcu sayısı 85 milyonu aştı
12:46
Meclis'ten, "KADES'in erkeklerin kullanımına açılmasını" istedi
12:32
Sosyal konutta nüfus kaydı sorunu KDK tavsiyesiyle çözüldü
12:28
İran, 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getiren Washington yönetimini "ırkçılıkla" suçladı
Hindistan’ın Guwahati şehrinde heyelan: Bir kişi mahsur kaldı, iki ev yıkıldı
Hindistan’ın Guwahati şehrinde heyelan: Bir kişi mahsur kaldı, iki ev yıkıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ