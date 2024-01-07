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Dünya
AA 07.01.2024 18:11

İsveç'te ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsveç'te ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

İsveç'te ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
[Fotograf: AA]

Başkent Stockholm'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin yanlısı onlarca gösterici, soğuk havaya rağmen Odenplan bölgesinde bir araya geldi. Buradan ABD Büyükelçiliğine yürüyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi.

Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, özgür Gazze","Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, ABD'nin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

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İsveç ABD Gazze Filistin - İsrail Çatışması
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