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Dünya
AA 07.01.2024 17:41

WSJ: Trump'ın iktidara gelmesinden endişelenen Obama, Biden'ı kampanyayı güçlendirmeye çağırdı

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, 5 Kasım'da düzenlenecek 60. başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın yeniden iktidara gelmesinden endişelendiğini ve Joe Biden'a seçim kampanyasını güçlendirme çağrısı yaptığını öne sürdü.

WSJ: Trump'ın iktidara gelmesinden endişelenen Obama, Biden'ı kampanyayı güçlendirmeye çağırdı

WSJ'nin, özel bir öğle yemeğinde bir araya gelen ABD Başkanı Biden ile Obama'nın görüşmesinden haberdar olan 3 yetkiliye dayandırdığı haberine göre Obama, Biden'ın seçim kampanyasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yetkililer, Obama'nın, Biden'a eski kampanya yardımcılarından danışmanlık almasını tavsiye ettiğini ve Biden ekibinin de bunu yaptığını anlattı.

Obama'nın, "Trump'ın adaylığının hızla kesinleşmeye yaklaştığı" için Biden'ın seçim kampanyasının agresif şekilde ilerlemesi gerektiğini söylediğini belirten yetkililer, Obama'nın Trump'ın tekrar iktidara gelmesinden endişelendiğini kaydetti.

Yetkililer, Biden'ın seçim kampanyasının yürütülmesinde daha fazla üst düzey karar alıcıya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Obama'nın, doğrudan bir isim zikretmediğini ancak kendisinin 2008'deki başkanlık seçimlerinde kampanyasını yöneten David Plouffe'den bahsettiğini bildirdi.

Obama, 2020'deki seçimlerde de Biden için kampanya yürütmüş, onu destekleyen video paylaşımlarının yanı sıra ülke çapında etkinlikler düzenlemişti.

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