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Dünya
AA 07.01.2024 17:32

ABD'de Gazze'de ateşkes çağrısıyla otoyolda protesto düzenledi

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde göstericiler, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes çağrısıyla otoyolda protesto düzenledi.

ABD'de Gazze'de ateşkes çağrısıyla otoyolda protesto düzenledi

The Seattle Times gazetesinin haberine göre, Barış İçin Yahudi Sesi'nin organize ettiği protestoya Filistin bayraklarıyla katılan göstericiler, Gazze'de ateşkes çağrısıyla bölgedeki otoyola çıktı.

Protesto sebebiyle otoyolda birkaç saatliğine trafik akışı durdu, göstericilerden bazıları sürücülerden özür dileyerek "Milyonlarca olmasa bile binlerce insan için acil bir ölüm kalım meselesi olmasaydı bu eylemi yapmazdık" yazılı broşürler dağıttı.

Barış İçin Yahudi Sesi'nin Seattle sorumlularından Michael Grant, "Amerikan vergileriyle İsrail'in Gazze saldırılarını finanse etmesine yardımcı olunması"na karşı çıktıklarını belirtti.

Grant, Gazze'de ateşkesi desteklemeleri için Kongre üyelerine de baskı yapmayı umduklarını ifade etti.

Birkaç saat süren protestonun ardından göstericilerin otoyoldan ayrıldıkları, polisin gözaltı işlemi uygulamadığı bildirildi.

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ABD Gazze Hamas İsrail
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