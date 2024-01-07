Parçalı Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.01.2024 17:45

Güney Kore: Kuzey Kore yaklaşık 90 top mermisi ateşledi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yaklaşık 90 top mermisi ateşlediğini duyurdu.

Güney Kore: Kuzey Kore yaklaşık 90 top mermisi ateşledi
[Fotograf: AA]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, Güney'in batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın kuzeyinden yaklaşık 90 top mermisi ateşlediği belirtildi.

Kuzey Kore'nin, üst üste 3 gün tatbikat yaptığı kaydedildi.

Kuzey Kore, Güney'in açıklamalarını yalanladı

Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kim Yo-jong, Güney Kore'nin Kuzey'in 5 ve 6 Ocak'ta top mermisi ateşlediği ve mermilerin, Kuzey Kore ile fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki tampon bölgeye düştüğü açıklamalarını yalanladı.

Kim, "Kore Halk Ordusu, bahsi geçen sulara tek bir mermi bile ateşlemedi" ifadesini kullandı.

Güney Kore ordusunun gerçek tespit kabiliyetini test etmek amacıyla yanıltma operasyonu yürüttüklerini kaydeden Kim, top mermisi sesini taklit eden patlayıcı tozu kullandıklarını savundu.

Kim, Kuzey Kore'nin taklit ettiği mermi seslerinin sayısının, Güney Kore tarafından hatalı hesaplandığını ve mermilerin, Kuzey Sınır Hattı'ndaki tampon bölgeye düştüğüne dair açıklamanın doğru olmadığını öne sürdü.

Kim Yo-jong, "Daha önce de belirtildiği üzere düşman, hafif bir provokasyon dahi yaparsa Kore Halk Ordusu derhal askeri saldırı başlatacak" ifadesini kullandı.

Güney Kore, Kuzey'in top mermisi ateşlediğini duyurmuştu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 5 Ocak'ta Kuzey Kore'nin, Yeonpyeong Adası'nın kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin batı kıyısı açıklarındaki sulara yaklaşık 60 top mermisi ateşlediği ve üst üste 2 gün tatbikat yaptığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Güney Kore Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi: 8 binden fazla Filistinli kayıp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:57
Artvin'de heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı
19:02
Ankara'da 26 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
18:54
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Tekrar milletimizin teveccühünü kazanacağız
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaylarımızı tespit ederken ehil isimlerden olmasına dikkat ettik
18:32
Adıyaman'da kaza: 5 yaralı
18:27
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den, "AB ordusu" kurulması çağrısı
Chicago'da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
Chicago'da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni model mi geliyor?
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni model mi geliyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ