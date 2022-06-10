Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 06:56Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
İsveç kıyılarında büyük bir gizemli sızıntı tespit edildi
Ülkenin sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, İsveç kıyılarındaki Baltık Denizi'nde bilinmeyen bir maddenin büyük sızıntısı tespit edildiğini söyledi.
Hem İsveç hem de Finlandiya sularında 30 kilometrekarelik bir yüzey alanını kaplayan sızıntı çarşamba günü Bothnia Denizi'nde tespit edildi.
Sahil güvenlik yaptığı açıklamada, "Sızıntının nelerden oluştuğu hala net değil, ancak madeni yağ değil ve şu anda karaya ulaşmasına dair acil bir tehdidi yok" dedi.
Döküntünün uçaklar ve toplanan örnekler kullanarak haritalandırdığı, örnekler analiz edilinceye kadar hangi önlemlerin uygulanacağı konusunda yorum yapılmayacağı duyuruldu.
Çevre suçlarıyla ilgili ön soruşturma da başlatıldı.
Sahil güvenlik, "Diğer şeylerin yanı sıra, bölgede hangi gemilerin bulunduğu ve hangi kargoları taşıdığı da araştırılıyor" dedi.
Etiketler: İsveç Finlandiya
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