Hem İsveç hem de Finlandiya sularında 30 kilometrekarelik bir yüzey alanını kaplayan sızıntı çarşamba günü Bothnia Denizi'nde tespit edildi.

Sahil güvenlik yaptığı açıklamada, "Sızıntının nelerden oluştuğu hala net değil, ancak madeni yağ değil ve şu anda karaya ulaşmasına dair acil bir tehdidi yok" dedi.

Döküntünün uçaklar ve toplanan örnekler kullanarak haritalandırdığı, örnekler analiz edilinceye kadar hangi önlemlerin uygulanacağı konusunda yorum yapılmayacağı duyuruldu.

Çevre suçlarıyla ilgili ön soruşturma da başlatıldı.

Sahil güvenlik, "Diğer şeylerin yanı sıra, bölgede hangi gemilerin bulunduğu ve hangi kargoları taşıdığı da araştırılıyor" dedi.