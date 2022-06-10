Orange County Eyalet Savcılığı, Florida'daki bir üvey babanın, restoran çalışanının işaretleri fark etmesi ve bir çocuğa yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormak için gizli bir not kullanmasının ardından çocuk istismarından mahkum edildiğini duyurdu.

Jüri, 36 yaşındaki Timothy Lee Wilson'ı 13 yaşın altındaki bir çocuğu iki kez haksız yere hapsetmekten, üç kez silahla ağırlaştırılmış çocuk istismarı yapmaktan, dört kez ağırlaştırılmış çocuk istismarı ve bir çocuk ihmalinden suçlu buldu.

Soruşturma, çocuğun ailesinden uzakta, depo olarak kullanılan bir otel odasında tutulduğunu, düzenli olarak yiyecek ve içecekten mahrum bırakıldığını ve askeri tarzda tatbikatlara ve diğer suistimallere maruz kaldığını ortaya koydu. Açıklamaya göre, memurlar çocuğa karşı silah olarak kullanılan çok sayıda eşyayı ele geçirdi.

Çalışan Flaviane Carvalho, 1 Ocak 2021'de restorana gelen bir çocuğun hareketlerinden şüphelenerek ailesinin arkasında durdu ve çocuğa iyi olup olmadığını soran bir not tuttu. Çocuk hayır anlamında başını salladı.

Arından "Yardıma ihtiyacın var mı?" diye soran ikinci bir not yazdı. Çocuk evet anlamında başını salladıktan sonra Carvalho patronunu ve ardından 911'i aradı.

Orlando müfettişleri, polisin gelip çocuğu sorgulamasının ardından Wilson'ın restoranda tutuklandığını ve çocuğun annesi Kristen Swann'ın günler sonra gözaltına alındığını söyledi.