Aynı zamanda Senegal Cumhurbaşkanı da olan Sall, France 24 kanalı ve RFI radyosuna Fransa'nın başkenti Paris'te özel bir mülakat verdi.

Geçen hafta gerçekleştirdiği Rusya ziyaretine ilişkin konuşan Sall, AfB Dönem Başkanı olarak, Afrika'nın Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşadığı tahıl ve gübre sıkıntısını aktarmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirtti.

Sall, Putin'den Odessa limanı vasıtasıyla Ukrayna'daki tahılın serbest kalması, Afrika'nın gübre ve tahıla erişimi konusunda yardımcı olmasını talep ettiğini ve savaşı sonlandırma çağrısında bulunduğunu kaydetti.

AfB Dönem Başkanı Sall, "Hububat üretilmezse, Afrika kıtasını istikrarsızlaştırabilecek çok ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağız." diye konuştu.

"Mali'nin temmuza kadar süresi var"

Sall, Mali'ye Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından uygulanan yaptırımlara ilişkin gelen soruya da yanıt verdi.

Mali'nin ECOWAS ile ortak karar almadan sivil geçiş sürecine ilişkin kararını duyurmasını "beceriksizlik" olarak niteleyen Sall, Mali'deki cunta ile hala uzlaşılabileceğini umduğunu dile getirdi.

Sall, 3 Temmuz'da yapılacak ECOWAS zirvesini kastederek, "(Mali'nin) Temmuza kadar ECOWAS'ın yaptırımları kaldırması için istediği şartları yerine getirip getirmeyeceğini göreceğiz." dedi.

ECOWAS, ocakta geçiş sürecinin 5 yıl olacağını duyuran Mali'ye o tarihten bu yana çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Mali, hafta başında geçiş sürecinin 24 ay olacağını duyurmuş ancak bu karar da ECOWAS'ı tatmin etmemişti.

ECOWAS, önce Ağustos 2020'de ardından Mayıs 2021'de darbe yapan cuntadan en fazla 16 ay daha yönetimde kalacağı bir formül bulmasını istiyor.