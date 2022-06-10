Bilim insanları, ortak Zophobas morio 'süper solucanının' bağırsaklarındaki bakteriyel bir enzim sayesinde polistiren yiyebileceğini keşfettiler.

Kimya ve Moleküler Biyolojik Bilimler Okulu'ndan Dr. Chris Rinke ve ekibi, üç haftalık bir süre boyunca, bazılarına polistiren köpüğü, bazılarına kepek ve diğerlerine açlık diyeti uygulayarak süper solucanları farklı diyetlerle besledi.

Dr Rinke, "Sadece polistirenden oluşan bir diyetle beslenen süper kurtların sadece hayatta kalmadığını, hatta marjinal kilo artışları olduğunu bulduk" dedi.

"Bu, solucanların, büyük olasılıkla bağırsak mikroplarının yardımıyla polistirenden enerji elde edebileceğini gösteriyor."

Uzun vadeli hedef, mekanik parçalama ve ardından enzimatik biyobozunma yoluyla geri dönüşüm tesislerinde plastik atıkları parçalayacak enzimler üretmek.

Dr Rinke, "Süper solucanlar, ağızlarıyla polistireni parçalayan ve ardından bağırsaklarındaki bakterilere besleyen mini geri dönüşüm tesisleri gibi" dedi.