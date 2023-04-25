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Dünya
AA 25.04.2023 16:10

İsveç 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinde görevli 5 diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını duyurdu.

İsveç 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç Devlet televizyonu SVT'ye açıklama yapan Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Viktor Tatarintsev'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını ve diplomatik ilişkilerle ilgili Viyana Sözleşmesi'ne aykırı hareket ettikleri için 5 Rus diplomatın ülkeyi terk etmelerini söylediğini aktardı.

İsveç Ulusal İstihbarat Kurumu SEPO tarafından 21 Nisan'da yapılan açıklamada ise, İsveç'te görev yapan 3 Rus personelden birinin Rus istihbaratı için çalıştığı ve İsveç için bir tehdit unsuru olduğu uyarasında bulunmuştu.

Öte yandan Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya devlet televizyonları, 19 Nisan'da Rusya'nın Kuzey Denizi'ndeki rüzgar türbinleri, gaz boruları ve elektrik ile internet kablolarına yönelik sabotaj hazırlığında olduğunu iddia etmişti.

Devlet televizyonlarının ortak araştırmaları sonucu, Rusya'nın Kuzey Denizi'nde balıkçı teknesi ve araştırma gemisi olarak gizlenmiş bir filoya sahip olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt da 14 Nisan'da Rusya'nın Oslo Büyükelçiliğinde görevli 15 diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Huitfeldt, Moskova’nın büyükelçiliklerini "gizli istihbarat faaliyetleri" yürütmek için kullanmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

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