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Dünya
AA 25.04.2023 14:40

Ukrayna: Lavrov’un BMGK’ya başkanlık etmesi iki yüzlülük

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etmesini “iki yüzlülük ve demokrasiyi aşağılamak” olarak nitelendirdi.

Ukrayna: Lavrov’un BMGK’ya başkanlık etmesi iki yüzlülük
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lavrov’un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başkanlığını değerlendirdi.

Lavrov’un BMGK’ya başkanlık etmesini “iki yüzlülük” olarak nitelendiren Podolyak, “Lavrov BMGK’ya başkanlık ediyor, savaşı, katliamları, yıkımları meşrulaştırıyor.” ifadesini kullandı.

Mihail Podolyak, Rusya’nın açıkça demokrasiyi, özgürlüğü ve anlaşmaları aşağıladığını kaydederek, “Ne oldu? İlginç mi? Aşağılanmak hoşunuza gidiyor mu? Rusya terörizmin sponsoru ilan edilmeli ve her yerden kovulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Rusya, 1 Nisan'da BMGK dönem başkanlığı görevini devralmış, Lavrov, BMGK'nın 24-25 Nisan'daki toplantısına başkanlık etmişti.

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