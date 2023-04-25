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Dünya
AA 25.04.2023 14:35

Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 459'a yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'daki çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 459'a yükseldi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci'nin moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Sudan'da devam eden silahlı çatışmalarla ilgili son durum ele alındı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Nima Said Abed, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalarda toplamda 459 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 72 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Sudan'da ateşkese rağmen ara sıra çatışma sesleri duyuluyor
Sudan'da ateşkese rağmen ara sıra çatışma sesleri duyuluyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, "BM'nin şu anda Sudan'da toplam kaç çalışanı var. BM'nin Sudan'daki tahliye çabalarını destekleme olasılığı var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tahliyeler hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Dünkü yazılı açıklamada BM'nin tahliyeleri (Aralarında BM personellerinin bulunduğu yaklaşık 700 kişinin kara yoluyla Hartum'dan Port Sudan'a taşınması) bilgisini elde etmiştiniz. Orada bulunanları başka yere ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sudan'da kalmaya ve hizmet sunmaya devam etmekte kararlıyız. İleriye dönük olarak Sudan'daki çalışmalar konusunda güçlü liderliğimizi sürdüreceğiz."

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 11. gününde ilan edilen ateşkese rağmen ara sıra patlama ve silah sesleri duyulsa da başkent genelinde sessizlik hakim.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını açıklamıştı.

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