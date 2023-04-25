Fransız idareciden tepki çeken 'göçmen' açıklaması

Fransa'nın deniz aşırı toprağı Mayotte Adası'nın Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı Salime Mdere, kamu yayıncısı France 1 televizyonunda, Fransa'nın adada çoğunluğu Komorlulardan oluşan düzensiz göçmenleri sınır dışı etme planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mdere, adada Wuambushu olarak adlandırılan ancak şimdilik yerel mahkeme kararıyla askıya alınan sınır dışı etme operasyonuna direnen Komorlular'ı terörist olarak niteledi.

Diğer göçmenlerin cesaretlenmemesi için gerekirse bazılarının öldürülmesi çağrısı yapan Mdere, şunları söyledi:

"Bunların (Komorlu göçmenler) genç ya da çocuk olarak nitelendirilmesini kabul etmiyorum. Bunlar suçlu, haydut teröristtir. Bazıları öldürülmeli. Sözlerimi tartarak söylüyorum, gerekirse bazıları öldürülmeli. Eğer birini öldürmesek diğerleri cesaretlenecek ve bazıları polisleri öldürmek isteyecek."

Sunucunun sözlerine tepki gösterdiği Mdere, polislerin nefsi müdafaa gerekçesiyle bu düzensiz göçmenleri öldürebileceğini savundu.

Mdere'nin açıklamaları tepki çekti

Afrika kökenli Fransız milletvekili Carlos Martens Bilongo, Mdere'nin televizyonda sakince ölüm çağrısında bulunduğuna işaret ederek, sözlerine tepki gösterdi.

Fransız yasalarına göre, halka açık bir alanda provokasyon, tehdit veya suç teşkil edici açıklamalarda bulunan kamu çalışanı bir kişi, 3 ila 5 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezasına çarptırılıyor.

Yerel mahkeme Fransa'nın göçmenleri gönderme operasyonunu durdurdu

Mayotte Adası'nın başkenti Mamoudzou'daki Adli Mahkeme, Fransa'nın adada gecekonduları yıkmayı içeren bütün operasyonlarının "yasalara aykırı olduğu ve sakinlerin güvenliğini tehlikeye atacağı" gerekçesiyle askıya alınmasını kararlaştırmıştı.

Mahkemenin kararıyla yıkımın ilk ayağı başlamadan durdurulurken Bölge Valisi Thierry Suquet, kararı temyize götürdüklerini belirtmişti.

Suquet, gelecek günlerde operasyona yeniden başlayabileceklerini ifade etmişti.

Komorlar, Fransa'nın sınır dışı edeceği göçmenleri kabul etmeyecek

Fransız devletinin Mayotte Adası'ndaki düzensiz göçmenleri sınır dışı ederek Afrika ülkesi Komorlar'a gönderme kararını ülke yönetimi reddetmişti.

Komorlar idaresi, Paris'in iki ay içinde 20 bin kadar düzensiz göçmeni buraya gönderme planına yanaşmayarak, göçmenleri taşıyan gemilerin limanlarına gelmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı.