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Dünya
TRT Haber 25.04.2023 13:26

Japonya'da idari görevlerde ChatGPT’den faydalanılacak

Azalan ve yaşlı nüfus Japonya’da yapay zekaya yönelimi artırdı. Yokosuka kenti belediyesi, idari görevlerde artık ChatGPT’den faydalanacak.

Japonya'da idari görevlerde ChatGPT’den faydalanılacak

Ödev yapmada, yazı yazmada kullanıldı. Sorulara verdiği yanıtlarla gündeme geldi, lansmanının yapılmasının ardından beş aylık süreçte ChatGPT çokça konuşuldu.

Japonya'nın orta kesimlerindeki Yokosuka kentindeki belediye ise, ChatGPT için yeni bir kullanım alanı belirledi.

Bir ilke imza atan Yokosuka'da artık, belediye çalışanları; yazım kontrolleri, taslak metin hazırlama ve özetleme gibi alanlarda yapay zeka modeli ChatGPT’ye başvurabilecek.

Uygulama, bir ay boyunca 4 bin çalışan üzerinde denenecek.

Karar, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Sam Altman’ın Japonya’yı ziyareti ertesinde duyuruldu.

Ziyaret sırasında Japon yetkililer, gizlilik ve siber güvenlik endişeleri çözülürse ülkenin yapay zeka teknolojilerinden yararlanabileceği mesajı vermişti.  

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