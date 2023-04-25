Mossad'ın internet sitesine siber saldırı

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in çeşitli resmi kurumlarının internet sitelerinin "Anonymous Sudan" adlı bir hacker grubunun siber saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Mossad ve İsrail Ulusal Sigorta Kurumu'nun internet sitelerine erişim sağlanamadığı kaydedilen haberde, söz konusu siber saldırıyı "Anonymous Sudan" hacker grubunun üstlendiği aktarıldı.

"Anonymous Sudan" adlı grup da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu saldırı büyük bir saldırının hazırlığıdır." ifadelerini kullandı.

Mossad'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken İsrail Ulusal Sigorta Kurumu ise resmi internet sitesinin siber saldırıya uğradığını doğruladı.

İsrail'in çeşitli kurumlarına yönelik siber saldırılar

The Jerusalem Post gazetesinin 4 Nisan'da yayınlanan haberinde, İsrail'deki önde gelen üniversitelerin internet sitelerinin "Anonymous Sudan" adlı bir hacker grubunun siber saldırısına maruz kaldığı belirtilmişti.

Söz konusu saldırı nedeniyle Tel Aviv Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi, Negev Ben-Gurion Üniversitesi, Hayfa Üniversitesi, Weizmann Bilim Enstitüsü, İsrail Açık Üniversitesi ve Reichman Üniversitesinin internet sitelerine erişim sağlanamadığı kaydedilmişti.

The Jerusalem Post gazetesi 5 Nisan'daki haberinde, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), i24 ve Kanal 2'nin siber saldırıya uğradığını aktarmıştı.

İsrail medyasında 14 Nisan'da yer alan haberlerde ise, İsrail posta şirketi, ismi açıklanmayan büyük bankalar ve elektrik şirketine siber saldırı nedeniyle kısa süreli erişim sağlanamadığı ifade edilmişti.