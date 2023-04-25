Sudan'da ateşkese rağmen ara sıra çatışma sesleri duyuluyor

ABD'nin dün ilan ettiği 72 saatlik ateşkes gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girerken ara sıra Hartum'un farklı bölgelerinden silah sesleri geldi.

HDK yaptığı açıklamada, karşı tarafın ateşkes şartlarına uymadığını ve uçaklarının Hartum semalarında uçtuğunu belirterek, ateşkese bağlı olduklarını aktardı.

Ordu güçlerinin mevzilerine topçu atışına devam ettiğini bildiren HDK, bunun ateşkesin ve uygulanması gereken şartların açık ihlali olduğunun altını çizdi.

Çatışmaların ordu genel komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi kritik noktalarda yoğun olduğu söyleniyor.

Özellikle de Hartum'un batısında Umdurman bölgesindeki çatışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Yerel sakinler, çarşılar, mağazalar ve dükkanlarda yağma, hırsızlık ve bazı bölgelerde gasp vakalarının yaşandığını belirtiyor. Fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturan halk, marketlerden ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

İnsanlar başkentten kaçıyor

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin tahliye programı kapsamında bugün Afrika Caddesi'ndeki otelin önünden 5. tahliye kafilesi gönderilecek.

Başkent Hartum'dan çıkmak isteyenler, Sittin, Medeni gibi caddelerde dizilmiş otobüs ve minibüslerle çatışmalardan kaçıyor.

İnsanlar, ülke içinde çoğunlukla güneydeki Vad Medeni, Sinnar, Demazin şehirlerine ve Beyaz Nil eyaletine ya da doğudaki Gadarif, Kesela ve Port Sudan'a ya da kuzeydeki, Atbara, Şendi, Halfa, Dungula'ya gidiyor.

Ülke dışına çıkmak isteyenler ise kuzeyden Mısır'a, doğudan Etiyopya'ya ve denizle Suudi Arabistan'a veya güneyden Güney Sudan'a intikal ediyor.

"Ülke bizim, onu biz inşa edeceğiz"

Öğrenci Muhammed Ahmed, yaptığı açıklamada, çatışmalardan kaçıp ülkenin kuzeyindeki Halfa şehrine ailesinin yanına gideceğini söyledi.

Ahmed, "Kimsenin ülkeyi terk edip yurt dışına çıkmasını tavsiye etmiyorum. Ülke bizim, onu biz inşa edeceğiz. Umarım durum düzelir." dedi.

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Muhammed Tahir Bedri, Türkiye'deki depremden sonra eğitimin uzaktan olduğu bu dönemde ramazan ayını da geçirmek için Sudan'a geldiğini aktardı.

Bedri, "Çatışmalar başladıktan sonra internet çok zayıf olmaya başladı. Derslerime devam edemez hale geldim. Ayrıca 2 Mayıs'ta vize sınavlarım başlayacak. İnternet, elektrik ve su hizmetlerinin zayıf ve güvenlik durumunun kötü olması, ülke dışına çıkmamızı zorunlu kıldı. Yol uzun ve yolculuk çetin ama buna mecburuz. Mısır'a gideceğiz. Oraya ulaştıktan sonra ailem orada kalacak ama eğitimime devam etmek için Türkiye'ye gideceğim." ifadelerini kullandı.

"Aklı başında olanların krizi çözmeye çalışacaklarını biliyoruz"

Sudan'da mobilya dükkanı olan soyadını açıklamak istemeyen Suriye uyruklu Salahaddin, "Olanlar oldu. Allah ülkeyi ve insanları korusun. Hartum'da ikamet eden çoğu insan, daha güvenli bir yere gitmeye çalışıyor. Bazıları Vad Medeni'ye bazıları kuzey eyaletine bazıları da Mısır'a gidiyor. Mısır'a giriş kesin olmadığı için oraya sadece girişi kesin olanlar gitse daha iyi." diye konuştu.

Ülkenin doğusunda Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan'a gideceğini söyleyen Salahaddin, şunları kaydetti:

"Port Sudan'a gidiyoruz. Oraya ulaştıktan sonra durumu değerlendireceğiz. Durum sakinleşinceye kadar orada bekleyeceğiz. Aklı başında olanların krizi çözmeye çalışacaklarını biliyoruz. Sonrasında işlerimize devam edeceğiz. Bazı Suriyeliler de ilan edilen tahliye programına katılmak istiyorlar. Tahliyeler, Suudi Arabistan'daki Cidde limanı ya da Port Sudan havalimanı üzerinden olacak. Özet olarak insanlar çatışmalardan kaçıp daha güvenli bir yere gidiyor."

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'dan bu yana çatışmalarda 427 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını duyurdu.