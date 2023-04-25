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Dünya
AA 25.04.2023 12:30

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bir Türk'ü gözaltına aldı

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan bir Türk vatandaşını gözaltına aldı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bir Türk'ü gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi.

İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.

Arkadaşlarının aktardığına göre Ö. M. fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu.

İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı. Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı.

Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

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Mescid-i Aksa Kudüs İsrail
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