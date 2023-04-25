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Dünya
AA 25.04.2023 13:43

AB ortak gaz alımına başlıyor

AB ülkelerindeki enerji şirketleri yeni mekanizma ile ortak doğal gaz alımına hazırlanıyor.

AB ortak gaz alımına başlıyor
[Fotoğraf: Getty]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa şirketlerinin birlikte gaz alımı için kurulan mekanizma çerçevesinde ilk talep toplama sürecinin bugün başlatıldığını açıkladı.

Uygulamayla AB'nin ortak pazar gücünü kullanarak uluslararası tedarikçilerle daha iyi fiyatlar müzakere edeceğine işaret edilen açıklamada, böylece gaz depolarını koordineli ve zamanında yeniden doldurarak gelecek kışa hazırlık yapılacağı kaydedildi.

Sisteme kayıtlı şirketlerin ilk talep toplama çağrısına yanıt vermek için 2 Mayıs'a kadar süresi olduğu belirtilen açıklamada, şirketlerin bireysel taleplerini sunmalarının ardından gerekli hacimler birleştirilerek küresel piyasalarda ihaleye çıkılacağı ifade edildi.

Gelecek 12 aylık dönem boyunca 2 ayda bir yeni ihaleler yapılacak

Açıklamada, Avrupa'nın toplu gaz talebinin uluslararası tedarikçilerinden gelen tekliflerle eşleştirileceği, katılımcı şirketlerin gaz alınması ve teslimi için sözleşme şartları konusunda tedarikçilerle müzakerelere başlayacağı bilgisi verildi.

İlk satın alma anlaşmalarının yazdan önce yapılmasının beklendiği aktarılan açıklamada, gelecek 12 aylık dönem boyunca her 2 ayda bir düzenli olarak yeni ihaleler yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, gaz alım mekanizmasına şimdiye kadar 67 şirketin kayıt olduğu, sistemin yeni şirketlerin katılımına açık olduğu anımsatıldı.

AB ülkelerinin depolama hedeflerinin en az yüzde 15'i oranında ortak gaz alımı taahhüt ettiği vurgulanan açıklamada, bunun yılda yaklaşık 13,5 milyar metreküp gaz alımı anlamını taşıdığı ifade edildi.

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