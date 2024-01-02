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Dünya
TRT Haber 02.01.2024 07:32

İstanbul'daki miting dünya manşetlerinde

Dünyanın gözü İstanbul'daki "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e lanet" buluşmasındaydı. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüş uluslararası basında da manşetlerdeydi.

İstanbul'daki miting dünya manşetlerinde
[Fotograf: AP]

İngiliz haber ajansı Associated Press İstanbul'daki "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e lanet" buluşmasını haberleştirdi. "Türkiye'de İsrail'e yönelik gösterilere katılanların sayısı giderek artıyor" denildi.

Pençe-Kilit harekatında şehit olan 12 askerin yasının da tutulduğu belirtildi.

İngiltere merkezli Middle East Eye "Binlerce kişi yılbaşında İstanbul'da Gazze'de ateşkes çağrısıyla yürüdü" başlığını kullandı.

İngiliz medya kuruluşu The New Arab[İngiliz medya kuruluşu The New Arab]

İngiliz medya kuruluşu The New Arab ise "İsrail'in Gazze'deki katliamı ve yakın zamanda Türk askerlerine yönelik saldırı protesto edildi" ifadelerini kullandı.

Katar merkezli Al Jazaara medya kuruluşu da gösteriye on binlerce kişinin katıldığına dikkat çekti.

İnternet sitesinde buluşmadan karelere yer verdi.

Rus Devlet Ajansı Ria[Rus Devlet Ajansı Ria]

Rus Devlet Ajansı Ria da "Filistin'e destek yürüyüşleri Ekim ayından bu yana İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde düzenli olarak yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yunan gazetesi İefimerida buluşmayı "Türkiye: PKK ve İsrail terörüne karşı İstanbul'da kitlesel gösteriler" başlığıyla duyurdu.

"Katil İsrail, Filistin'den çık"

The Times of Israel ise Gazze'ye saldırılar nedeniyle İsrail'in İstanbul'da protesto edildiğini yazdı.

Haberde, gösterilerde kullanılan "Katil İsrail, Filistin'den çık ve Allahuekber" sloganlarına yer verildi.

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