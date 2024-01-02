İsrailli eski general: Ordu Gazze'de çamura battı

İsrail ordusunda görevli eski general Yitzhak Brick, İsrail'in Gazze saldırılarını eleştirdi.



Brick, İsrailli esirlerin serbest kalması gibi savaşın amaçlarından uzaklaşıldığını belirtti; İsrail basınındaki yazısında durumu "Gazze'de giderek çamura batıyoruz" cümlesiyle özetledi.



Eski general, şartların İsrail ordusunun hedeflerine ulaşmasının mümkün olmayacağını gösterdiğini vurguladı.



Yitzhak Brick, ordunun Refah kentine girme niyetinin olmadığını da itiraf etti; Hamas'ın Refah'ın tamamını kontrol altında tuttuğunu belirtti.



İsrail'deki aşırı sağ yanlısı hükümet üyelerini de eleştiren Brick, üyelerin sahadaki gerçekleri görmezden gelerek sahte bir gerçeklik yaşadıklarını vurguladı.