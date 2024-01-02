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Dünya
TRT Haber 02.01.2024 07:13

İsrailli eski general: Ordu Gazze'de çamura battı

İsrail'in Gazze'ye saldırısına ülke içinden de tepkiler artıyor. Eski general Yitzhak Brick, ordunun savaşın hedeflerinden uzaklaştığını, Gazze'de giderek çamura battığını söyledi.

İsrailli eski general: Ordu Gazze'de çamura battı

İsrail ordusunda görevli eski general Yitzhak Brick, İsrail'in Gazze saldırılarını eleştirdi.

Brick, İsrailli esirlerin serbest kalması gibi savaşın amaçlarından uzaklaşıldığını belirtti; İsrail basınındaki yazısında durumu "Gazze'de giderek çamura batıyoruz" cümlesiyle özetledi.

Eski general, şartların İsrail ordusunun hedeflerine ulaşmasının mümkün olmayacağını gösterdiğini vurguladı.

Yitzhak Brick, ordunun Refah kentine girme niyetinin olmadığını da itiraf etti; Hamas'ın Refah'ın tamamını kontrol altında tuttuğunu belirtti.

İsrail'deki aşırı sağ yanlısı hükümet üyelerini de eleştiren Brick, üyelerin sahadaki gerçekleri görmezden gelerek sahte bir gerçeklik yaşadıklarını vurguladı.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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