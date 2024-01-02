Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.01.2024 05:52

Güney Kore'de ana muhalefet lideri saldırıya uğradı

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında boynundan bıçaklanarak saldırıya uğradı.

Güney Kore'de ana muhalefet lideri saldırıya uğradı

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, olay sabah saatlerinde Lee'nin Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.

Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Erkek olduğu belirtilen saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkaline dair henüz detaylı bilgi verilmedi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi.

Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladığını aktardı.

ETİKETLER
Güney Kore Son Dakika
Sıradaki Haber
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan sanatçılara Filistin'e destek çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:14
Kontrolden çıkan sürücü 4 metre yükseklikten inşaat alanına düştü
05:44
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan sanatçılara Filistin'e destek çağrısı
05:31
Küba Devlet Başkanı Canel: Dünya soykırıma karşı acil harekete geçmeli
05:13
Memur maaş artışı yarın belli olacak
05:07
Ümraniye'de otomobil takla attı: 1 yaralı
04:46
Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem: 4 kişi hayatını kaybetti
"Hudut kartalları" yeni yıla elleri tetikte gözleri sınır hattında girdi
"Hudut kartalları" yeni yıla elleri tetikte gözleri sınır hattında girdi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını ve askerlerini hedef aldı
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını ve askerlerini hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ