Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem: 48 kişi hayatını kaybetti

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.

Noto Yarımadası kıyısında 2 Ocak yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

JMA, tsunamiye ilişkin açıklamasında ise İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

200'e yakın bina hasar gördü

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.

Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'ye ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yattığı görüldü.

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 48 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.

Bölge genelinde 50 bine yakın kişinin tahliye edildiği ve farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği tespit edildi.

Eyalet genelinde 19 tıbbi kuruluşun elektrik kesintisi yaşadığı aktarılırken, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı raflarının boşaldığı görüldü.

Yardım malzemeleri gemilerle taşınacak

Başbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşıma ilişkin, Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerine girişin son derece zor olduğunu bildirdi.

Kişida, merkezi hükümetin, bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gemilerin kullanılmasına yönelik hazırlık yaptığını aktardı.

Japon Başbakan, "Zaman geçtikçe felaketin etkisi daha belirginleşiyor. Hayat kurtarmak zamana karşı bir yarış." ifadesini kullandı.

Tren hatlarında gecikmeler

Bölgede hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarındaki birçok seferde 11 saate varan gecikmeler yaşandığı duyuruldu.

İşikawa'nın merkezindeki Kanazawa İstasyonu varışlı tren seferlerinin öğle saatlerine dek askıya alındığı bildirildi.

Selamlama iptal edildi

Japonya İmparatorluk Ajansı (Kunaicho), İmparator Naruhito'nun, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı yerleşkesinde halkı selamlayacağı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan, Hokuriku Electric Power (Rikuden) firmasına ait Noto Yarımadası'nın batı yakasına kurulu hizmet dışı Şika Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı ifade edildi.

Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi.

Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, depremlere ilişkin analizde, kıyıdaki Wajima'da karanın 1,3 metre batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.