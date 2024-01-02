Puslu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.01.2024 04:43

Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem: 48 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 48 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem: 48 kişi hayatını kaybetti

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.

Noto Yarımadası kıyısında 2 Ocak yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

JMA, tsunamiye ilişkin açıklamasında ise İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

200'e yakın bina hasar gördü

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.

Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'ye ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yattığı görüldü.

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 48 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.

Bölge genelinde 50 bine yakın kişinin tahliye edildiği ve farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği tespit edildi.

Eyalet genelinde 19 tıbbi kuruluşun elektrik kesintisi yaşadığı aktarılırken, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı raflarının boşaldığı görüldü.

Yardım malzemeleri gemilerle taşınacak

Başbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşıma ilişkin, Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerine girişin son derece zor olduğunu bildirdi.

Kişida, merkezi hükümetin, bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gemilerin kullanılmasına yönelik hazırlık yaptığını aktardı.

Japon Başbakan, "Zaman geçtikçe felaketin etkisi daha belirginleşiyor. Hayat kurtarmak zamana karşı bir yarış." ifadesini kullandı.

Tren hatlarında gecikmeler

Bölgede hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarındaki birçok seferde 11 saate varan gecikmeler yaşandığı duyuruldu.

İşikawa'nın merkezindeki Kanazawa İstasyonu varışlı tren seferlerinin öğle saatlerine dek askıya alındığı bildirildi.

Selamlama iptal edildi

Japonya İmparatorluk Ajansı (Kunaicho), İmparator Naruhito'nun, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı yerleşkesinde halkı selamlayacağı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan, Hokuriku Electric Power (Rikuden) firmasına ait Noto Yarımadası'nın batı yakasına kurulu hizmet dışı Şika Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı ifade edildi.

Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi.

Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, depremlere ilişkin analizde, kıyıdaki Wajima'da karanın 1,3 metre batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.

ETİKETLER
Deprem Japonya
Sıradaki Haber
İngiltere Başbakanı Sunak: Japonya'ya destek vermeye hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Munzur Vadisi'nde keşfedilen çan çiçeği türü literatüre kazandırıldı
12:24
TBMM'ye 'mahallelere nöbetçi cami olsun' başvurusu
12:26
Hasarlı otomobili forklift ile taşıdılar
12:36
Tokyo'da pistteki yolcu uçağı yanıyor: 300'den fazla yolcu bulunuyor
12:19
2023 yılında 3 bin 59 eser evine döndü
12:04
Türk girişimciler Las Vegas’ta teknoloji şovu yapacak
Çocukluğunda okumasına izin verilmedi, 64 yaşında üniversiteyi kazandı
Çocukluğunda okumasına izin verilmedi, 64 yaşında üniversiteyi kazandı
FOTO FOKUS
Hasarlı otomobili forklift ile taşıdılar
Hasarlı otomobili forklift ile taşıdılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ