Somalili siyasetçilerden Etiyopya'nın Somaliland'la yaptığı anlaşmaya tepki

Eski Somali Cumhurbaşkan Muhammed Abdullah Fermacu, yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın Somaliland'la yaptığı mutabakat zaptının Somali'nin egemenliğine saygısızlık olduğunu ve bu adımın bölgedeki istikrarı zedeleyeceğini vurguladı.

Anlaşmanın hem Somali hem de Afrika için ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade eden Fermacu, Somali hükümetinin egemenlik ihlaline uygun şekilde yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Somali'nin eski başbakanlarından Hüseyin Roble ve Hasan Ali Hayri ile Eski Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, söz konusu anlaşmayı kınadıklarını ve bunun Somali'nin egemenliğinin ihlali olduğunu kaydetti.

Roble, Addis Ababa hükümetinin eyleminin şaşırtıcı ve utanç verici olduğunu belirtti.

Mutabakat zaptının, Somali ve Somaliland arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasından günler sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Etiyopya hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ve Somaliland arasında dün liman kullanımı ve denize erişim için mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak kıyılarda faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini bağımsız olarak tanıyacağını ifade etmişti.