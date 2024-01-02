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Dünya
AA 02.01.2024 05:41

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan sanatçılara Filistin'e destek çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin halkına destek için sanatçılardan ülkesinde konser yapmaları çağrısında bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan sanatçılara Filistin'e destek çağrısı

Porto Rikolu ünlü rap sanatçısı "Residente" lakaplı Rene Perez Joglar'ın, Filistin'e ilişkin sözlerini sosyal medya hesabı X'ten paylaşan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Rene (Residente) olmak üzere Filistin halkına yönelik uygulanan soykırımı sanatıyla eleştiren tüm sanatçıları, Bolivar Meydanı'nda ve Bogota'daki Simon Bolivar Parkı'nda, soykırım karşıtı ve yaşam için bir konserde bana eşlik etmelerini isterim. Yeter artık dursun bu katliamlar!."

Instagram hesabından 14 Aralık'ta video paylaşan Residente, Filistin'de "korkunç" bir soykırımın yaşandığını belirterek, bu yıl piyasaya çıkması beklenen albümünü erteleme kararı aldığını açıklamıştı.

Residente, "Kendimi iyi hissetmiyorum, çok canım yanıyor, her gün oğlumu düşünüyorum, bu yaşananlar karşısında kayıtsız kalamam. Kendi kendime soruyorum, gözümüzün önünde kız ve erkek çocukların bu denli kafalarının patlatılmasını izleyip de hiçbir şey söylemeden insanlıktan çıktığımız gün ne zamandı?" paylaşımında bulunmuştu.

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