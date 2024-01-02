İsrailli bakandan skandal karar: Filistinli esirlerin yemeğini azaltmayan yetkilinin görevi uzatılmayacak

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Filistinli esirlere baskıyı artırıyor.

Ben-Gvir, sosyal medyadan skandal bir açıklamaya daha imza attı; Filistinli esirlerin yemeğini azaltmayan hapishaneler otoritesi başkanının görevini uzatmayacağını belirtti.

Ulusal Güvenlik Bakanı, Filistinli esirlere servis edilen günlük menüyü gösteren görseli de paylaştı; İsrailli rehinelere günde yarım pide verildiğini iddia etti.

Ben-Gvir "Açık talimatımı gözardı eden hiç kimse koltuğunda oturmayı hak etmiyor" ifadesini kullandı.

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada da görevi sona erecek olan başkanın davranışının kırmızı çizgileri aştığı belirtildi.

Aşırı sağcı bakan, tutukladıkları Filistinlilere İsrail marşı dinleterek işkence yaptıklarını sosyal medya hesabından itiraf etmiş; Yaptıkları işkenceyi canlı olarak izlediği anların videosunu da paylaşmıştı.

Filistinli esirlerle ilgili tartışmalar sürerken, İsrail hapishanesindeki 21 yaşındaki Filistinli bir hükümlünün öldüğü açıklandı.

2022 yılında tutuklanarak hapse mahkum edilen Filistinli hükümlünün kimliği ise açıklanmadı.

Ölüm sebebi ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.