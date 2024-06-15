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Dünya
AA 15.06.2024 23:40

İsrailliler Netanyahu'nun istifası talebiyle bir kez daha meydanlara indi

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle yine ülke genelinde meydanlara indi.

İsrailliler Netanyahu'nun istifası talebiyle bir kez daha meydanlara indi

Esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da sürdü.

On binlerce İsrailli, ülke genelinde düzenledikleri gösterilerde bir kez daha esir takası anlaşmasının yapılması, Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Gösteriler, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Natanya kentleri gibi ülkenin pek çok farklı noktasında düzenlendi.

Tel Aviv'deki protestoların adresi, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

Her hafta düzenlenen merkezi gösteriye katılan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Tel Aviv’de bu hafta düzenlenen gösteri, 7 Ekim’den bu yana düzenlenen gösterilerin en büyüğü olduğu belirtildi.

İsrailliler Netanyahu'nun istifası talebiyle bir kez daha meydanlara indi

Öte yandan gösteride bir konuşma yapan İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid de hükümete bir an önce istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.

Lapid, Netanyahu ve hükümetinin İsrail toplumunu oyaladığına dikkati çekerek, Netanyahu’nun İsrail halkı arasında ayrımcılık yapan yasalar çıkarmakla meşgul olduğunu vurguladı.

Netanyahu’nun suçlu ve yaşananların sorumlusu olduğunu söyleyen Lapid, İsrail başbakanının tek amacının biraz daha zaman kazanmak olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu tarafından 8 Haziran'da Gazze Şeridi’ndeki Nusayrat Filistinli Mülteci Kampı’nda büyük bir katliama imza atarak kurtardığı 4 İsrailli esirden Andrey Kozlov da gösteriye gönderdiği görüntülü bir mesajla katıldı.

Kozlov, esir tutulduğu süre boyunca İsrail halkının desteğini hissettiğine dikkati çekerek, İsrail hükümetinin esirlerin serbest bırakılması için koşulsuz bir anlaşmaya imza atması gerektiğini söyledi.


 

İsrailli yüzlerce gösterici, hükümeti, kuzey bölgesi sakilerini görmezden gelmekle suçladı

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında yüzlerce kişi, Lübnan'daki Hizbullah ile karşılıklı saldırılardan etkilenen "kuzey bölgeleri sakinlerini görmezden gelmekle" suçladıkları İsrail hükümetinin politikalarını protesto etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yüzlerce İsrailli gösterici, Safed kenti yakınlarındaki Ami'ad kavşağını kapattı.

Binyamin Netanyahu hükümeti aleyhinde slogan atan eylemciler, hükümeti, kuzey bölgeleri sakinlerini görmezden gelmekle suçladı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

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