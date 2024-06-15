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Dünya
AA 15.06.2024 22:20

Gazze'de tedavi edilen vakaların çoğu yanık ve travmalar

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı ekim ayından bu yana geçici kliniklerinde tedavi ettikleri vakaların çoğunun, yanık ve travmalar olduğunu belirtti.

Gazze'de tedavi edilen vakaların çoğu yanık ve travmalar

MSF'nin X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze savaşının başladığı tarihten bu yana tedavi ettiğimiz vakaların çoğu, yanık ve travmalar. Ortalama günlük 55 vaka." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki bir MSF çalışanının da ifadelerine yer verilen açıklamada, çocukları beslemek için az bir miktar konserve ve mercimek bulabildikleri aktarıldı.

Gazze'deki ilaç krizine de değinen MSF çalışanı, şeker ve tansiyon ilacı temin edemediklerini, bunun yerine buldukları otları kullanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Sınır Tanımayan Doktorlar 13 Haziran'da da yaptığı açıklamada, İsrail'in haziran ayının başından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 800'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 400 kişinin yaralandığını belirtmişti.

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