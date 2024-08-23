İsrailli işgalciler Batı Şeria'da iki Filistinli genci kaçırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahlı İsrailli işgalcilerin, Eriha şehrinin kuzeyindeki El-Avca Pınarı yakınlarında Udey Hüsnü en-Neccar ve Ramadan Cemil Nassar adlı iki Filistinli genci araçlarının tekerleklerine ateş ederek onları kaçırdıkları belirtildi.

Haberde, kaçırılan gençlerin daha önce İsrail cezaevlerinde hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emced en-Neccar ise yaptığı açıklamada, iki gencin Batı Şeria'nın güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampından olduğunu ve daha önce İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Neccar, gençlerin ailelerinin, çocuklarının akıbetini ve haklarındaki her türlü bilgiyi öğrenmek için İsrail tarafıyla resmi temas hattı da dahil olmak üzere tüm taraflarla temas halinde olduğunu dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrailli işgalcilerin 7 Ekim'den bu yana düzenledikleri saldırılarda 18 Filistinli öldü, 785'ten fazla kişi yaralandı.