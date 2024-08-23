Filistinli Bakan: Abbas'ın Gazze'yi ziyaret etmesi için İsrail'e baskı yapılmalı

Filistinli Bakan Şahin, Filistin yönetiminin, Mahmud Abbas'ın Gazze ziyaretini gerçekleştirmesi için yol kat ettiğini söyledi.

Uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunan Şahin, "Bu ziyareti bilen tüm ülkelerin, ziyaretin düzenlenmesine katılması ve işgalci İsrail'e baskı yapması lazım. Ziyaretin gerçekleşmesini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, İsrail'in ziyareti engelleme ihtimaline ilişkin, "İsrail tarafından her şey beklenir. Şu ana kadar hiçbir şey net değil. Engel çıksa bile ziyaretin gerçekleşmesi için uluslararası baskı gerekli." şeklinde konuştu.

Filistinli Bakan, Abbas'ın Gazze Şeridi'ne yönelik ziyaretinin düzenlenmesi için bir komitenin kurulduğunu belirtti.

"İsrail'den resmi bir yanıt gelmedi"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, "İsrail ile görüşen ülkelerden henüz bir cevap gelmedi. Yani İsrail tarafından Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze ziyaretiyle ilgili Tel Aviv yönetiminin olumlu veya olumsuz bir resmi yanıtı olmadı." dedi.

Ebu Yusuf, "Şu ana kadar duyduğumuz olumsuz cevaplar İsrail medyasından geliyor. Ziyaretin başarılı olması için titizlikle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'e baskı yapmanın önemine değinen Ebu Yusuf, "İşgalci İsrail üzerinde baskı oluşturmak amacıyla aralarında Arap, Avrupa ve Afrika ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi birçok ülke ve kuruluşla temasa geçildi." diye konuştu.

İsrail’deki Walla News'te 19 Ağustos'ta çıkan haberinde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'ye gönderdiği mektupta, Mahmud Abbas'ın Gazze Şeridi'ne Gazze'nin kuzeyindeki İsrail sınırından girişi konusunda işbirliği yapmasını istediği belirtildi.

Şeyh'in, aynı mektubu İsrail'in söz konusu ziyarete izin vermesi için ABD yönetimine de yolladığı aktarıldı.

Haberde, İsrail'in söz konusu talebe ilişkin değerlendirmesinin "Abbas'ın Tel Aviv yönetiminden Gazze ziyareti için olumsuz yanıt alıp bu konuda İsrail'i suçlamak umuduyla mektubu gönderdiği yönünde" olduğu iddia edildi.

Walla'nın haberinde, "Abbas'ın olumlu yanıt alması ve Gazze'yi ziyaret etmesi halinde, bu onun için Hamas'a karşı büyük bir siyasi zafer olacak ve Filistin yönetiminin Gazze'ye olası geri dönüşünün sinyalini vermesine olanak tanıyacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'ni en son 2006 yılında ziyaret etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 Ağustos'ta TBMM'de Filistin konulu Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda konuşma yapmıştı. Abbas, konuşmasında Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı. Bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." sözleriyle duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen binlerce çocuğu hatırlatarak, "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil." ifadelerini kullanmıştı.

BMGK'ye kendilerinin güvenli şekilde Gazze Şeridi'ne ulaşmalarını sağlama çağrısında bulunan Abbas, Gazze'den sonra da Kudüs'e gideceğini ifade etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.