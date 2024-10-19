Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2024 13:18

İsrailli hükümet yetkilisi, "İran'ın Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söyledi

İşgalci İsrail'in üst düzey bir hükümet yetkilisinin, "İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söylediği bildirildi.

İsrailli hükümet yetkilisi, "İran'ın Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söyledi
[Fotograf: AA]

İsrail'den yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, İsrailli üst düzey bir hükümet yetkilisinin, "İran'ın Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söylediği aktarıldı.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Netanyahu'nun evinde hasar meydana geldiği ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) tüm hükümet yetkilileri çevresinde alarm durumuna geçtiği ifade edildi.

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.​​​

ETİKETLER
İsrail İran
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:02
Rize'de hortum binanın çatısını uçurdu
13:28
Bakan Uraloğlu: İnsanımızı, şehrimizi ve ülkemizi el ele kalkındıracağız
13:27
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı BM'ye bağlı okulu bombaladı
13:30
'Yenidoğan çetesi'nin 197 suç eylemi, 30 klasörlük denetim raporunda
13:03
Antalya Havalimanı'na kurulan mahkeme, adli işlemleri hızlandırdı
12:59
Orman içi sulara yaklaşık 45 milyon kırmızı benekli alabalık salındı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara başladı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara başladı
FOTO FOKUS
Rize'de hortum binanın çatısını uçurdu
Rize'de hortum binanın çatısını uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ