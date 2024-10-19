Kuzey Kore: Güney'den gönderilen İHA'nın kalıntılarını bulduk

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Güney Kore'den gönderildiği iddia edilen İHA'ya ilişkin fotoğraflar yayımladı.

Kuzey Koreli yetkililer, kalıntıları bulunan İHA'nın 1 Ekim'de Güney Kore'deki askeri geçit töreninde görülenle aynı türden olduğunu savundu.

Kuzey Kore hükümetinden yapılan açıklamada, "Eğer Kuzey Kore'nin kara, hava ve deniz sınırlarının Güney Kore'nin askeri araçlarıyla ihlali tespit edilirse ve bu tekrar teyit edilirse bu durum, Pyongyang'ın egemenliğine karşı ciddi bir askeri provokasyon olarak kabul edilecek ve bir savaş ilanı ve derhal bir misilleme saldırısı başlatılacak." ifadesine yer verildi.

Güney Kore'den "Yanıt vermeye değmez" açıklaması

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin iddiası, "tek taraflı" ve "Yanıt vermeye değmez" şeklinde nitelendirildi.

Kuzey Kore, başkent üzerine Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri taşıyan İHA'lar gönderdiği iddiasıyla Güney Kore'yi suçluyor.

İki ülke arasında bir süredir "çöp balonu" ve "İHA" gerilimi tırmanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 12 Ekim'de Güney'den bir daha İHA gelmesi halinde Kuzey'in karşılık vereceği ve bunun "korkunç bir felakete" yol açacağı tehdidinde bulunmuştu.