Gazze'nin kuzeyindeki insani durum kötüleşiyor

Fettuh, yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki durumun, İsrail kuşatmasının daha da sıkılaştırılması ve sivillere yiyecek ve su temin edilmesinin engellenmesiyle birlikte ölü ve yaralı sayısının trajik şekilde artmasıyla daha da kötüleştiğini belirtti.

ABD yönetiminin tutumu "utanç verici" ve saldırgan

ABD yönetiminin Gazze'deki duruma yönelik tutumunu "utanç verici ve saldırgan" olarak nitelendiren Fettuh, ABD'nin "masum çocukların hedef alınmasında temel bir ortak olduğunu ve insani felaketin devamını desteklediğini" kaydetti.

Gazze'nin Filistin devletinin parçası olduğunu vurgulayan Fettuh, "İşgal ordusunun Gazze'de herhangi bir varlığını kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Fettuh, ayrıca uluslararası topluma acilen müdahale etmesi, Gazze'nin kuzeyindeki soykırım ve etnik temizliği durdurması için çağrıda bulundu.

İsrail askerleri hareket eden her şeyi hedef alıyor

İsrail ordusu, 14 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.