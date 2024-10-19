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Dünya
AA 19.10.2024 12:08

İşgalci İsrail, 15 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde interneti tamamen kesti

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail ordusunun 15 gündür yoğun saldırıları ve kuşatmasına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

İşgalci İsrail, 15 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde interneti tamamen kesti
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik devam eden yoğun saldırıları gölgesinde, bölgedeki tüm internet hizmetlerinin kesintiye uğradığını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin medyası da İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim ve internet ağlarını kestiği bilgisine yer verdi.

Filistinli yerel kaynaklar İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının birçok noktasına topçu ve hava bombardımanının devam ettiğini aktardı.

İşgalci İsrail ordusu, 15 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

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