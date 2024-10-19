Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya, güneyinde Refah ve Han Yunus kentlerinin farklı noktalarına saldırlar düzenledi.

Cibaliya'da Abdulal ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 5 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin çevresine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in ayrıca Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 4 kişi, Refah kent merkezindeki Şabura Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.