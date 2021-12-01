İsrailli bilim insanları aşıların Omicron'a karşı etkili olduğuna dair ilk işaretleri duyurdu.

Yetkililer, son altı ayda aşı veya güçlendirici uygulanan kişilerde korumanın yüksek olduğunu öne sürdü.

Sağlık bakanı Nitzan Horowitz, son 6 ay içinde iki kez aşı veya bir güçlendirici alan kişilerin Omicron'a karşı korunduğunu söyledi.

Konuyla ilgili herhangi bir veri paylaşılmadı.

Horowitz herhangi bir veriye atıfta bulunmadan "Önümüzdeki günlerde aşının Omicron'a karşı etkinliği hakkında daha doğru bilgilere sahip olacağız, ancak şimdiden iyimseriz ve aşılananlar bir güçlendirici ile de bu varyanttan korunacaktır” dedi.

İsrailli haber kanalı da Pfizer aşısının Omicron enfeksiyonunu önlemede yüzde 90 etkili olduğunu, ancak aşılanmamış olanların ciddi semptomlar geliştirme şansının 2,4 kat daha fazla olduğunu söyleyen bir rapor açıkladı.

İsrail’de görülen iki Omicron vakasının Sheba Tıp Merkezi'nde çalışan iki doktor olduğu bildirildi.

Omicron yılbaşı hediyesi olabilir iddiası

Öte yandan Almanya'nın bir sonraki sağlık bakanı olmaya aday klinik bir epidemiyolog olan Profesör Karl Lauterbach, ilk raporların Omicron'un bir yılbaşı hediyesi olabileceğini ve hatta pandeminin sonunu hızlandırabileceği anlamına geldiğini söyledi.



