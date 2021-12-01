BuzzFeed News'in yaptığı başvurunun ardından mahkeme, Adalet Bakanlığından Mueller'in raporundan 10 bölümün kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, alt mahkemenin raporun bazı bölümlerinin gizli kalmasına dair verdiği kararın yerinde olduğunu ancak BuzzFeed News'in açıklanmasını istediği "Trump ve diğerlerine suç isnat edilmemesini öneren" kısmın kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini bildirdi.

Hakim Karen LeCraft Henderson, söz konusu bölümün yeni bilgi içermediği ve açıklanmasının söz konusu kişilerin itibarına zarar vermeyeceğini belirtti.

BuzzFeed News Genel Yayın Yönetmeni Mark Schoofs ise rapordan 10 pasajın açıklanması yönündeki girişimlerinin hükümetin şeffaflığını sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, eski MI6 ajanı Christopher Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

Steele, Trump'ın Rusya ile ilişkisine yönelik iddiaları içeren bir dosya hazırlayarak FBI yetkililerine sunmuştu.