Tayland turizm için kripto ödemesine geçmeye hazırlanıyor
Tayland dijital cüzdanlarla paket uçuşları için ödeme yapılabilmesi için girişim başlattı. Tayland'ın kripto turizm girişiminin ülkenin turizm endüstrisini geliştirmesi bekleniyor.
Tayland Turizm Otoritesi seyahatlerde krito para kullanımını önerdi. Tayland hükümeti harekete geçti.
Blockchain piyasasının yükselişiyle birlikte hükümet, ülkenin turizm ekonomisini iyileştirmenin en iyi yollarından birinin, gelen ziyaretçilerin kripto para birimleriyle ödeme yapmasına izin vermek olduğunu öne sürdü.
Hükümet yetkilileri yerel bir blok zinciri borsası ile koordinasyon halinde.
Tayland kripto ödemelerine izin verdiğinde ülkeye gelen yabancıların artık ATM ücretleri ve para birimi dönüştürme oranları konusunda endişelenmesine gerek kalmayacak.
Dijital cüzdan sahipleri yemek, otel ödemeleri için yalnızca kripto para birimlerini kullanabilecek.
Kripto kullanımı yayılıyor
Kripto para birimlerinin her alanda kullanımları artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto yatırımları büyük artış kaydetti.
Birçok kuruluş kripto para birimleriyle ödemelere geçişi hızlandırıyor.
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