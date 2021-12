11 yaşındaki Ahmet Sultan, Tel Abyad'da yaşıyor.

Gözünü açtığı günden beri ülkesinde iç savaş var.

Savaş yüzünden ne çocukluğunu yaşayabildi ne de yeterli eğitim alabildi.

"Savaşın içinde doğan her çocuk gibi eksiğiz"

Futbolu çok sevdiğini ancak yeterli imkanları olmadığını belirten Ahmet hayallerini şöyle sıralıyor:

"Keşke her zaman her dakika futbol oynasam. Savaşın içinde doğan her çocuk gibi eksiğiz. Bir sahamız yok toprakta oynuyoruz. Belki çok yetenekli arkadaşlarım var ama imkan yok..."

Savaşın çocuklarının hayali "barış"

Suriyeli Ahmet, Burak Yılmaz ile tanışmak ve Türk milli takımı forması giymek istiyor:

"Christiano Ronaldo gibi olabilsem. Onu da seviyorum. Sanırım Ronaldo'ya da benziyorum. Büyük statlarda büyük futbolcuların maçlarını izlemek isterim. Sahalarda Ahmet diye bağırsınlar, attığım gollere sevinsinler ve savaş bitsin istiyorum."

Kamera: Çağlar Öztürk