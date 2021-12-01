Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Kuzey Carolina'daki orman yangınında 400 hektar kül oldu
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Pilot Mountain Eyalet Parkı'nda devam eden orman yangınında 400 hektar alanın kül olduğu bildirildi.
Yetkililer, Pilot Mountain Eyalet Parkı'nda 400 hektardan fazla alanın zarar gördüğü yangının yüzde 20 oranında kontrol altına alındığını söyledi.
Kuzey Carolina Orman Servisi yetkilileri, 27 Kasım'da başlayan yangının insan hatasından kaynaklandığını tahmin ediyor.
Yangının nedeni belirlemek için soruşturma başlatılacağı açıklanırken, park kapalı tutuluyor.
Yetkililer, eyalet genelindeki kuru hava koşullarını gerekçe göstererek 29 Kasım'da açık havada ateş yakma yasağı getirmişti.
Etiketler: Orman Yangını ABD
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