Polis, Darwin kenti yakınlarındaki The Howard Springs karantina tesisinden kaçan kişileri yakaladı.

İlgili açıklamada, söz konusu kişilerin kaçmak için çitlere tırmandığı aktarıldı.

Bu kişilerin seyahat etmiş kişiler mi yoksa bölgenin yerlileri mi oldukları belirtilmedi.

2 bin kişi kapasiteli The Howard Springs tesisinin yakınlarında kontrol noktaları noktaları kuran polis ekipleri, bölgeden geçen araçları denetliyor.

"Omicron" endişesi

Koronavirüsün Omicron varyantı, 25 Kasım'da Güney Afrika'dan Avustralya'ya gelen bir yolcuda tespit edilmişti. Avustralya yönetimi, varyantla ilgili endişeler nedeniyle uluslararası sınırlarını açmayı aralık ortasına kadar erteledi.

Ülke ayrıca, 9 Güney Afrika ülkesinden yapılacak seyahatleri engelleyen yeni kısıtlamalar getirdi.