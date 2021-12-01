Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:33Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Omicron varyantı Suudi Arabistan'a sıçradı
[Temsili fotoğraf: AA]
Koronavirüsün Omicron varyantının Suudi Arabistan'da da tespit edildiği açıklandı.
Suudi Arabistan devlet haber ajansı, ülkedeki ilk Omicron varyantının Güney Afrika bölgesinden gelen bir kişide tespit edildiğini duyurdu.
Söz konusu kişiye dair detaylı bilgi verilmedi.
30'dan fazla mutasyonlu "süper varyant"
İlk olarak "B.1.1.529" ismiyle duyurulan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omicron" olarak adlandırılan yeni varyant, 30'dan fazla mutasyona sahip.
Bu yeni varyanta karşı birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Etiketler: Koronavirüs Omicron Suudi Arabistan
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