Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:58Son Güncelleme: Kaynak: Twitter Blog
Twitter'da kişilerin görüntülerinin izinsiz paylaşılmasına yasak
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Twitter, kişilere ait görsellerin izinsiz olarak platformda paylaşılmasını yasak kapsamına aldı. Bu şekilde paylaşılan medya, bildirilmesi halinde siteden kaldırılacak.
Twitter, "özel bilgi politikası"nı kişisel medyayı kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı.
Buna göre, kişilere ait özel fotoğraf ve videoların izinsiz şekilde kullanımı yasaklandı.
Konuya ilişkin açıklamada Twitter, ilgili medyanın bildirilmesi halinde bu içeriklerin kaldırılacağını açıkladı.
Bunun haricinde, içeriğin paylaşıldığı bağlamın değerlendirileceği; ana akım medyada yayımlanıp yayımlanmaması gibi durumlara bakılarak bazı fotoğraf ve videoların sitede tutulabilmesi kararının verilebileceği bildirildi.
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