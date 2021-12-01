Twitter, "özel bilgi politikası"nı kişisel medyayı kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı.

Buna göre, kişilere ait özel fotoğraf ve videoların izinsiz şekilde kullanımı yasaklandı.

Konuya ilişkin açıklamada Twitter, ilgili medyanın bildirilmesi halinde bu içeriklerin kaldırılacağını açıkladı.

Bunun haricinde, içeriğin paylaşıldığı bağlamın değerlendirileceği; ana akım medyada yayımlanıp yayımlanmaması gibi durumlara bakılarak bazı fotoğraf ve videoların sitede tutulabilmesi kararının verilebileceği bildirildi.