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Dünya
AA 06.05.2025 08:20

İsrailli bakandan Filistinlileri "açlığa mahkum ederek öldürme" çağrısı

İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillerin açlığa mahkum edilerek öldürülmesi gerektiğini söyledi.

İsrailli bakandan Filistinlileri "açlığa mahkum ederek öldürme" çağrısı

İsrail’de yayın yapan Kanal 7 televizyonuna konuşan Bakan Eliyahu, Gazze Şeridi'ndeki yakıt ve gıda depolarının bombalanması gerektiğini öne sürdü.

Gazze'ye insani yardım ambargosunun devam etmesi gerektiğini savunan Eliyahu, insani yardım girmesi halinde "düşmanı zayıflatmak yerine", İsrailli esirler ile askerlere zarar vermiş olacaklarını ileri sürdü.

Filistinli sivilleri kastederek "Onlar için şartlar zorlaştığı anda Hamas için de zorlaşacaktır." diyen Eliyahu, Gazze Şeridi'ndeki gıda ve yakıt depolarının bombalanmasında bir sorun görmediğini belirtti.

Bakan Eliyahu, "Açlıktan ölmeleri gerekiyor. Eğer hayatlarından endişe eden siviller varsa göç planını uygulamalı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yardım girişlerini durdurduğu Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ederken, un ve yakıt sıkıntısı nedeniyle uzun süredir fırınlar üretim yapamıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 4 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik "tam ablukasının" 9. haftasına girmesiyle, bölgede "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşandığını bildirmişti.

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