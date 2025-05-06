Çöp sandı elmas çıktı: ABD'de parkta sürpriz keşif

ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Crater of Diamonds (Elmas Krateri) Eyalet Parkı'na ailesiyle giden David DeCook, yerde parlayan bir nesne gördü. İlk bakışta şeker ambalajı zannettiği bu cismi eline aldığında, bunun değerli bir taş olduğunu fark etti.

Uzmanlar, DeCook’un bulduğu taşın 3.81 karat ağırlığında kahverengi bir elmas olduğunu doğruladı. Bu elmas, 2025 yılı itibarıyla parkta bulunan en ağır taş olarak kayıtlara geçti.

Yağmurlar sayesinde gün yüzüne çıktı

Park yetkilileri, nisan ayında bölgeye düşen yoğun yağmurların toprağı aşındırarak elmasın yüzeye çıkmasına neden olabileceğini belirtti. DeCook, elmasa köpeğinden ilham alarak “Dük Elması” adını verdiğini söyledi.

Değeri 19 bin dolara kadar çıkabilir

Mücevher uzmanları, taşın değerinin 3bin 800 ila 19bin dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor. DeCook ise elmasla ne yapacağına henüz karar vermediğini ifade etti.

Park adeta elmas tarlası

Crater of Diamonds Parkı, bugüne kadar 75 binden fazla elmasın çıkarıldığı, halka açık nadir bölgelerden biri. Geçtiğimiz yıl Fransız bir turist, parkta 7.46 karatlık daha büyük bir elmas bulmuştu. Bölgede şimdiye kadar çıkarılan en büyük elmas ise 1924 yılında keşfedilen 40.23 karatlık “Sam Amca” adlı taş oldu.