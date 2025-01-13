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Dünya
AP 13.01.2025 23:56

İsrailli askerlerden rest: Gazze'de ateşkes yoksa görevi bırakırız

İsrail ordusundan yaklaşık 200 asker, İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkesi sağlamaması halinde görev yapmayı bırakacaklarına dair bir mektubu imzaladı.

İsrailli askerlerden rest: Gazze'de ateşkes yoksa görevi bırakırız
[Fotograf: AA]

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, "Bazı İsrail askerleri Gazze'de savaşı sürdürmeyi reddediyor" başlıklı bir haber yayımladı.

Habere göre, zırhlı birliklerde çalışan bir subay, İsrail askerlerinin Gazze'de silahsız bir Filistinli genci öldürdüğü görüntünün zihnine kazındığını söyledi.

"Savaşmayı" reddeden 7 asker ise, Filistinlilerin ayrım gözetmeksizin nasıl öldürüldüğünü ve evlerin nasıl tahrip edildiğini anlattı. Bazıları, "tehdit oluşturmayan" evleri yakmaları veya yıkmalarının emredildiğini ve askerlerin evleri yağmaladığını gördüklerini söyledi.

Askerler mektup imzaladı: "Buz dağının görünen kısmı"

Habere göre, yaklaşık 200 İsrail askeri, Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkesi sağlamaması halinde "savaşmayı" bırakacaklarına ilişkin bir mektuba imza attı.

Askerler, bunun, "buz dağının görünen kısmı" olduğunu ve diğerlerinin de öne çıkmasını istediklerini ifade etti.

"Savaş suçlarına katıldım"

Askerlerden bazıları, çatışma yaşadıklarını ve pişmanlık duyduklarını, gördüklerini sindirmek için arkadaşlarına ve akrabalarına anlattıklarını söyledi.

Bir asker, 2023'ün sonlarında 2 haftalık bir görev süresi boyunca yaklaşık 15 binanın "gereksiz yere" yakıldığını gördüğünü söyledi.

Asker, "Kibriti ben yakmadım ancak evin dışında nöbet tuttum. Savaş suçlarına katıldım." dedi ve ekledi: "Tekrar aynı şeyi yapma şansım olsaydı, savaşmazdım".

Hapse girebilirler

Haberde, askerlerin "hizmet vermeyi reddettikleri" için hapse girebilecekleri aktarıldı. Henüz mektubu imzalayanların hiçbirinin tutuklanmadığı duyuruldu.

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