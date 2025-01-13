Puslu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.01.2025 23:46

Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasına kısa zamanda varılacağına inandığını vurgulayarak, "Aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız." dedi.

Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu söyledi
[Fotograf: AFP]

ABD Başkanı Biden, 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politikasını yorumladığı konuşmasında, Orta Doğu ve Gazze konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Biden, geçen yaz kendisinin kamuoyuna duyurduğu ateşkes önerisiyle ilgili aylar süren çalışmaların ardından artık sonuca çok yaklaştıklarını kaydederek, "İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında şunu söyleyeyim; aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız." dedi.

Biden, söz konusu ateşkes anlaşmasının gerçeklemesi halinde esirlerin serbest bırakılacağını, çatışmaların duracağını ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılacağını ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Joe Biden
Sıradaki Haber
BM: İsrail, dün Gazze'ye planlanan yardımların 22'sinden sadece 7'sine geçit verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:10
İstanbul'da metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştü
01:09
Filistinli kaynaklar: Gazze'deki ateşkes anlaşması neredeyse hazır
01:06
Edirne'de eğitime kar engeli
00:57
İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
00:42
Almanya'da "şap hastalığı" paniği: Canlı hayvan nakil yasağı uzatıldı
00:32
İsrailli askerlerden rest: Gazze'de ateşkes yoksa görevi bırakırız
Han Yunus'ta yaralı çocuklara palyaçolarla psikososyal destek
Han Yunus'ta yaralı çocuklara palyaçolarla psikososyal destek
FOTO FOKUS
Yerinden çıkan tekerin karşı yöne geçmesini engelledi: O anlar kamerada
Yerinden çıkan tekerin karşı yöne geçmesini engelledi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ