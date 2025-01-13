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Dünya
AA 13.01.2025 23:32

Los Angeles yanıyor: Zarar 250 milyar doları aşacak

ABD'de Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminler, 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar aralığına yükseltildi.

Los Angeles yanıyor: Zarar 250 milyar doları aşacak
[Fotograf: AA]

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınların ekonomik maliyetine ilişkin tahminlerini güncelledi.

Buna göre, devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi.

ABD'deki yangın uydu görüntülerinde
ABD'deki yangın uydu görüntülerinde

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

AccuWeather, ilk olarak geçen hafta paylaştığı öncü tahminlerinde, yangınların maliyetinin 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğini öngörmüştü.

Söz konusu tahmin, yangınların devam etmesiyle 135 milyar dolar ile 150 milyar dolar aralığına yükseltilmişti.

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