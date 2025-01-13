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Dünya
AA 13.01.2025 22:10

Lübnan'ın güneyindeki İsrail'in çekildiği beldelerde 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekildiği beldelerden 11 kişinin cesedine ulaşıldığı duyuruldu.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail'in çekildiği beldelerde 11 kişinin cesedine ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği Tayr Harfa'da 10 ve Şema'da 1 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Ulaşılan ceset ve uzuvların DNA testi için yetkililere teslim edildiği bildirilen açıklamada, Lübnan ordusunun koordinasyonundaki çalışmaların tüm kayıplar bulunana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

Böylece Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun çekildiği beldelerde yürütülen arama ve saha çalışmaları kapsamında çıkarılan cesetlerin sayısı 42'si Hıyam'dan olmak üzere 80'e yükseldi.

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Öte yandan İsrail, hava saldırıları düzenleyip Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

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