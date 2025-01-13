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Dünya
AA 13.01.2025 19:59

Myanmar'da heyelan: En az 12 ölü

Myanmar'da yeşim madenciliğinin yapıldığı alanda meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, onlarca kişiye ise ulaşılamıyor.

Myanmar'da heyelan: En az 12 ölü
[Fotograf: TRT Haber]

Yerel basına ve bölge sakinlerine göre, ülkenin kuzeyindeki Kachin eyaletine bağlı Yangon kentindeki yeşim madenciliği yapılan alanda heyelan meydana geldi.

Heyelanda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişiye ise henüz ulaşılamıyor.

Bölge sakinlerinden Tarling Mg, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, heyelanda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 12 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi.

Tarling, heyelanda yaklaşık 50 evin hasar aldığını belirtti.

Arama kurtarma görevlileri ise bölgede büyük miktarda çamur olduğunu ve bu durumun çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti. Görevliler, çalışmaları için makinelere ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Yerel basında, bölgedeki heyelan sonucu 30 ila 50 kişinin kayıp olabileceği ifade ediliyor.

Bölgede yeşim madenciliği yapılan alanlarda yılda birkaç kez toprak kayması meydana gelirken, Temmuz 2020'de aynı bölgede gerçekleşen heyelanda 160'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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